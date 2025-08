Neben Tom Holland: Mark Ruffalo kehrt als Hulk in Spider-Man 4 zurück

1 Mark Ruffalo übernahm die Rolle des Hulk ab 2012. Foto: Efren Landaos/ddp USA/ddp

Große Neuigkeiten für Marvel-Fans: Mark Ruffalo wird offenbar erneut in die Rolle des Bruce Banner alias Hulk schlüpfen und in der kommenden Spider-Man-Fortsetzung "Spider-Man: Brand New Day" an der Seite von Tom Holland zu sehen sein.











Die Marvel-Fans dürfen sich wohl auf ein Wiedersehen mit dem grünen Riesen freuen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Mark Ruffalo (57) bei Tom Hollands (29) viertem Solo-Abenteuer als "Spider-Man" dabei sein. Ruffalo wird in "Spider-Man: Brand New Day" wieder in seiner Rolle als Hulk zu sehen sein. Marvel selbst hat sich zu der Besetzung nicht geäußert. Die Rückkehr ist ein bedeutsamer Moment, da Ruffalo bereits seit 14 Jahren Teil des Marvel Cinematic Universe ist, nachdem er erstmals 2012 in "The Avengers" auftrat.