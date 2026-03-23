Neben Sydney Sweeney: Kirsten Dunst spielt Hauptrolle in The Housemaid-Fortsetzung

Die Fortsetzung von "The Housemaid" nimmt Form an. Sydney Sweeney alias Hausmädchen Millie darf sich über eine besondere Spielpartnerin freuen: Kirsten Dunst übernimmt die Rolle einer mysteriösen Ehefrau mit dunklen Geheimnissen.

Nachdem der Psychothriller "The Housemaid - Wenn sie wüsste" Anfang 2026 die deutschen Kinocharts erobert hat, nehmen die Pläne für die Fortsetzung konkrete Formen an. Das Studio Lionsgate bestätigte laut "Deadline" nun offiziell, dass Hollywood-Star Kirsten Dunst (43) eine tragende Rolle an der Seite von Sydney Sweeney (28) übernehmen wird. Der zweite Teil trägt den Titel "The Housemaid's Secret" und basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Freida McFadden.

Sydney Sweeney kehrt in ihrer Rolle als Millie Calloway zurück, die sich nach den dramatischen Ereignissen des ersten Teils ein neues Leben aufbauen möchte. In der Fortsetzung tritt sie eine neue Stelle als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar an.

Kirsten Dunst, die zuletzt in "Civil War" glänzte, wird dabei die mysteriöse Ehefrau verkörpern, die unter dem Vorwand einer schweren Krankheit im Haus isoliert wird. Laut "Deadline" entwickelt sich zwischen den beiden Frauen schnell ein gefährliches Geflecht aus Misstrauen und dunklen Geheimnissen, als Millie vermutet, dass hinter den verschlossenen Türen der Garricks weitaus Schlimmeres vorgeht, als es den Anschein hat.

Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen

Der Erfolg des ersten Teils, der weltweit fast 400 Millionen US-Dollar einspielte, machte eine Fortsetzung zur Formsache. Für die Umsetzung setzt Lionsgate auf bewährte Kräfte: Paul Feig (63) übernimmt erneut die Regie, Rebecca Sonnenshine ist wie beim Vorgänger für die Adaption der Romanvorlage verantwortlich.

Neben Sweeney wird auch der italienische Schauspieler Michele Morrone (35) in seiner Rolle als Enzo zurückerwartet, während Amanda Seyfried (40) Gerüchten zufolge einen Cameo-Auftritt absolvieren könnte.

Die Dreharbeiten zu "The Housemaid's Secret" sollen bereits im Herbst 2026 beginnen. Da der erste Film in der Vorweihnachtszeit startete, spekulieren Branchenexperten auf einen Kinostart im Dezember 2027.