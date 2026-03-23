Neben Sydney Sweeney: Kirsten Dunst spielt Hauptrolle in The Housemaid-Fortsetzung

Die Fortsetzung von "The Housemaid" nimmt Form an. Sydney Sweeney alias Hausmädchen Millie darf sich über eine besondere Spielpartnerin freuen: Kirsten Dunst übernimmt die Rolle einer mysteriösen Ehefrau mit dunklen Geheimnissen.
Nachdem der Psychothriller "The Housemaid - Wenn sie wüsste" Anfang 2026 die deutschen Kinocharts erobert hat, nehmen die Pläne für die Fortsetzung konkrete Formen an. Das Studio Lionsgate bestätigte laut "Deadline" nun offiziell, dass Hollywood-Star Kirsten Dunst (43) eine tragende Rolle an der Seite von Sydney Sweeney (28) übernehmen wird. Der zweite Teil trägt den Titel "The Housemaid's Secret" und basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Freida McFadden.