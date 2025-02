Neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld: Elton fällt aus: Das ist die neue Jury für Chefsache ESC

1 Conchita Wurst (l.) und Nico Santos bestimmen mit, wer für Deutschland beim ESC antreten wird. Foto: ddp/Bildagentur Monn / ddp/Geisler/Nikita Kolinz

Bei "Chefsache ESC" treten neun Acts an, um sich das Ticket für den diesjährigen Eurovision Song Contest zu sichern. Die Entscheidung fällt am 1. März. Mit in der Jury sitzt unter anderem Conchita Wurst, die den Wettbewerb einst selbst gewinnen konnte.











Link kopiert



Noch eine Show, dann steht fest, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel vertreten wird. Im Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" sind noch neun Acts im Rennen. Am kommenden Samstag (1. März) treten sie um 20:15 Uhr ein letztes Mal live im Ersten an. Moderiert wird die Show erneut von Barbara Schöneberger (50).