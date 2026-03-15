Sie hätte die neue Vampirjägerin werden sollen - doch daraus wird nichts. Hulu hat das "Buffy"-Reboot nach einem abgedrehten Piloten eingestellt. Nun hat sich Ryan Kiera Armstrong, die als Nachfolgerin von Sarah Michelle Gellar vorgesehen war, zu Wort gemeldet.
Das Projekt hatte Fans lange in Vorfreude versetzt - jetzt ist es offiziell Geschichte. Hulu hat "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" nach der Fertigstellung eines Piloten nicht weiter verfolgt. Nachdem Sarah Michelle Gellar (48) die Absage am 14. März persönlich auf Instagram verkündet hatte, meldete sich auch Ryan Kiera Armstrong (16) zu Wort - die Nachwuchsschauspielerin, die als neue Protagonistin der Vampirjäger-Reihe die Nachfolge neben Gellar hätte antreten sollen.