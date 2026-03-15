Sie hätte die neue Vampirjägerin werden sollen - doch daraus wird nichts. Hulu hat das "Buffy"-Reboot nach einem abgedrehten Piloten eingestellt. Nun hat sich Ryan Kiera Armstrong, die als Nachfolgerin von Sarah Michelle Gellar vorgesehen war, zu Wort gemeldet.

Das Projekt hatte Fans lange in Vorfreude versetzt - jetzt ist es offiziell Geschichte. Hulu hat "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" nach der Fertigstellung eines Piloten nicht weiter verfolgt. Nachdem Sarah Michelle Gellar (48) die Absage am 14. März persönlich auf Instagram verkündet hatte, meldete sich auch Ryan Kiera Armstrong (16) zu Wort - die Nachwuchsschauspielerin, die als neue Protagonistin der Vampirjäger-Reihe die Nachfolge neben Gellar hätte antreten sollen.

Sie schätzt die gemachte Erfahrung In einer Videobotschaft über ihre Instagram-Story wandte sich Armstrong direkt an ihre Fans. Trotz der enttäuschenden Nachricht klang sie gefasst und dankbar. "Ich wollte einfach Danke sagen für die Unterstützung, die ihr mir und der Serie in den vergangenen Monaten entgegengebracht habt. Das war wirklich etwas Besonderes", sagte die 16-Jährige. Sie sei stolz auf das, was das Team gemeinsam geschaffen habe - auch wenn die Öffentlichkeit es nun nie zu sehen bekomme. "Das nimmt aber nichts von der unglaublichen Erfahrung weg, die ich machen durfte."

Armstrong ließ es sich nicht nehmen, namentlich Dank auszusprechen. Dabei richtete sie das Wort ausdrücklich an Sarah Michelle Gellar, an Regisseurin Chloé Zhao sowie an die Drehbuchautorinnen Nora und Lila Zuckerman. "Ich liebe euch", so Armstrong. Auch beim Cast und bei allen Fans, die an das neue Kapitel geglaubt hätten, bedankte sie sich herzlich.

Zum Abschluss gab sich die junge Schauspielerin kämpferisch. "Wir haben das für euch zurückgebracht, und Buffy ist ein so großer Teil unserer aller Leben - das geht nirgendwo hin. Also, wer weiß, was die Zukunft noch bringt." Passend dazu veröffentlichte Armstrong auf Instagram auch ein Foto von sich im Kostüm ihrer Figur - versehen mit dem schlichten Kommentar: "Eure Slayerin."

Inhaltlich sollte "New Sunnydale" keine komplette Neuerfindung, sondern eine direkte Fortführung der Originalserie sein - mit einer neuen Jägerinnen-Generation, die unter der Führung einer gereiften Buffy Summers agiert. Im Sommer hatte Gellar einen Einblick in eine Trainingseinheit mit Ryan Kiera Armstrong gegeben.

Gellar, die die Kult-Vampirjägerin von 1997 bis 2003 in der Originalserie verkörperte, bedankte sich in ihrer eigenen Botschaft ebenfalls bei der Regisseurin und Oscarpreisträgerin Chloé Zhao. "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal in Buffys stylische, aber erschwingliche Stiefel schlüpfen würde", so Gellar. Dank Zhao sei sie jedoch daran erinnert worden, wie viel ihr die Rolle und das gesamte Universum nach all den Jahren immer noch bedeuten. Gellar schloss ihr Statement mit einem humorvollen Versprechen ab: "Wenn die Apokalypse tatsächlich kommt, könnt ihr mich immer noch anrufen."