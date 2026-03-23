Traumstart für Sandra Hüller an den nordamerikanischen Kinokassen. "Der Astronaut - Project Hail Mary" kommt beim Kinopublikum ganz hervorragend an - und spielt über 80 Millionen US-Dollar ein.
Sandra Hüllers (47) erste bedeutende Hollywood-Rolle ist zu einem großen Erfolg geworden. Die Science-Fiction-Komödie "Der Astronaut - Project Hail Mary", in der Hüller neben Megastar Ryan Gosling (45) spielt, hat zum Start an den nordamerikanischen Kinokassen rund 80,6 Millionen US-Dollar eingespielt. Das berichtet der "Hollywood Reporter". Damit hat sich die spannende Besetzung und die Idee, die deutsche Charakterdarstellerin auf der Leinwand mit dem ursprünglich aus Kanada stammenden Sunnyboy Gosling zu kombinieren, bezahlt gemacht.