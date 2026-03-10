Hochkarätiger Neuzugang für Jennifer Aniston und Reese Witherspoon: Jeff Daniels spielt in der fünften Staffel von "The Morning Show" mit. Der Schauspieler bringt durch "The Newsroom" Erfahrung mit Serien im TV-Milieu mit - auch wenn er diesmal keinen Journalisten verkörpert.

In "The Newsroom" spielte Jeff Daniels (71) als Nachrichtensprecher die Hauptrolle - nun wechselt er zum Frühstücksfernsehen. Der Schauspieler wird bei der fünften Staffel von "The Morning Show" dabei sein. Dies gab der Streamingdienst Apple TV unter anderem gegenüber "The Hollywood Reporter" bekannt.

Jeff Daniels verkörpert in der Serie mit Jennifer Aniston (57) und Reese Witherspoon (49) allerdings keinen Journalisten. Stattdessen wird er einen milliardenschweren Gründer einer Investmentfirma namens Lukas spielen. Mehr ist über die Figur noch nicht bekannt.

In "The Newsroom" von Star-Drehbuchautor Aaron Sorkin (64, "The West Wing") gab Jeff Daniels von 2012 bis 2014 den Anchorman Will McAvoy. Für die erste Season gewann der "Dumm und Dümmer"-Star den Emmy als bester Hauptdarsteller. Für die beiden weiteren Staffeln war er jeweils nominiert.

"The Morning Show": Das passiert in Staffel fünf

Staffel fünf von "The Morning Show" greift die Ereignisse der vierten Runde auf. Die neuen Folgen sollen US-Medienberichten zufolge unter anderem das Verhältnis zwischen Bradley (Witherspoon) und Cory Ellison (Billy Crudup, 57) beleuchten.

Wie "The Newsroom" ist auch "The Morning Show" ein Kritikerliebling. Apple TV hat noch kein Startdatum für Staffel fünf bekannt gegeben. Bleibt es beim bisherigen Ausstrahlungszyklus, ist mit einer Veröffentlichung im Jahr 2027 zu rechnen.