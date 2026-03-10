Hochkarätiger Neuzugang für Jennifer Aniston und Reese Witherspoon: Jeff Daniels spielt in der fünften Staffel von "The Morning Show" mit. Der Schauspieler bringt durch "The Newsroom" Erfahrung mit Serien im TV-Milieu mit - auch wenn er diesmal keinen Journalisten verkörpert.
In "The Newsroom" spielte Jeff Daniels (71) als Nachrichtensprecher die Hauptrolle - nun wechselt er zum Frühstücksfernsehen. Der Schauspieler wird bei der fünften Staffel von "The Morning Show" dabei sein. Dies gab der Streamingdienst Apple TV unter anderem gegenüber "The Hollywood Reporter" bekannt.