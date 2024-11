Neben Nina Bott, Yeliz Koc und mehr: Lilly Becker zieht 2025 angeblich ins Dschungelcamp

Neues Jahr, neue Runde Dschungelcamp: Die Vorbereitungen für die 18. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" laufen und die Gerüchteküche um mögliche Camperinnen und Camper brodelt ordentlich. Nun kommt ein weiterer Name dazu: Lilly Becker (48) zieht angeblich im Januar in den Dschungel. Das berichtet "Bunte" und beruft sich auf Informationen aus Produktionskreisen.

Demnach soll die Ex-Ehefrau von Tennislegende Boris Becker (57) den Vertrag bereits unterzeichnet haben und schon kommende Woche in Köln für erste Aufnahmen vor der Kamera stehen. RTL wollte die Teilnahme auf Anfrage von "Bunte" allerdings noch nicht bestätigen und erklärte, sich nicht an Spekulationen im Vorfeld zu beteiligen.

Erste Namen bereits durchgesickert?

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, zieht Lilly Becker womöglich unter anderem mit Yeliz Koc (31) in den Dschungel. Erst am gestrigen Mittwoch (27. November) hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sie ebenfalls aus Produktionskreisen erfahren haben will, dass die erfahrene Reality-TV-Teilnehmerin in den Dschungel einzieht. Zudem sollen Schauspielerin Nina Bott (46) sowie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Timur Ülker (35) zur illustren Runde gehören. Auch diesen Bericht bestätigte RTL bisher nicht.

Viele Informationen zur nächsten Dschungelcamp-Staffel gibt es noch nicht. Für gewöhnlich startet die Show immer ab Mitte Januar.

Lilly Becker hat schon Reality-TV-Erfahrung

Es wäre nicht Lilly Beckers erster Auftritt in einer Reality-Show. 2017 kämpfte sich die gebürtige Niederländerin bei "Global Gladiators" bis ins Finale und musste sich dort schließlich gegen Oliver Pocher (46) geschlagen geben.

Lilly Becker war viele Jahre mit Boris Becker liiert und gab ihm 2009 in St. Moritz das Jawort. 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus (14) zur Welt. Im Mai 2018 trennte sich das Paar, die Ehe wurde im September 2023 geschieden.