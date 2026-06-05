Neben Musiala oder Ronaldo: Kim Kardashians Sohn Saint wirbt für Nike

An der Seite von vielen Weltstars wirbt Kim Kardashians zehnjähriger Sohn Saint jetzt für Nike. Saint West ist unter anderem neben Jamal Musiala, LeBron James, Cristiano Ronaldo und seiner Mutter zu sehen.
Saint West (10) tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Kim Kardashian (45) und Kanye West (48). Nachdem schon seine ältere Schwester North (12) mit unterschiedlichen Projekten wie eigener Musik einen Weg ins Rampenlicht sucht, ist Saint nun offenbar auch auf dem Weg in die breite Öffentlichkeit. Der Junge ist jetzt Werbegesicht für den Sportartikelriesen Nike. Für eine neue Kampagne stand Saint mit seiner Mutter und zahlreichen Weltstars vor den Kameras.