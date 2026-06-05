Neben Musiala oder Ronaldo: Kim Kardashians Sohn Saint wirbt für Nike

An der Seite von vielen Weltstars wirbt Kim Kardashians zehnjähriger Sohn Saint jetzt für Nike. Saint West ist unter anderem neben Jamal Musiala, LeBron James, Cristiano Ronaldo und seiner Mutter zu sehen.

Saint West (10) tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Kim Kardashian (45) und Kanye West (48). Nachdem schon seine ältere Schwester North (12) mit unterschiedlichen Projekten wie eigener Musik einen Weg ins Rampenlicht sucht, ist Saint nun offenbar auch auf dem Weg in die breite Öffentlichkeit. Der Junge ist jetzt Werbegesicht für den Sportartikelriesen Nike. Für eine neue Kampagne stand Saint mit seiner Mutter und zahlreichen Weltstars vor den Kameras.

Der Hersteller hat unter dem Titel "Rip The Script" unter anderem bei YouTube einen sechsminütigen Werbefilm veröffentlicht. Gesichter der Kampagne sind neben Saint und Kim Kardashian vor allem viele berühmte Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, aber auch einige anderweitig bekannte Stars. Für Kim Kardashian sei laut einer Pressemitteilung eine "Soccer Mom"-Rolle erschaffen worden, die in Fortsetzungen des Clips ausgebaut werden soll. Auf Instagram teilt sie einige Aufnahmen von sich und ihrem Sohn, die am Set entstanden sind.

Die vielen Stars in der Nike-Werbung

Die Liste der involvierten Promis liest sich wie ein kleine Who's who. Der Hollywood-Schauspieler Channing Tatum tritt etwa im Clip als Double des ebenso vertretenen Erling Haaland auf, der nicht die einzige aktuelle Fußball-Ikone in der Kampagne ist. Daneben werben etwa auch Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Raúl Jiménez oder Jamal Musiala. Ihnen schließen sich die Legenden Eric Cantona, Zlatan Ibrahimović, Ronaldinho, Didier Drogba und Jorge Campos an. Ebenso mit dabei sind etwa auch die Basketballikone LeBron James, der Rapper Travis Scott und der Schauspieler Jason Sudeikis in seiner Rolle als Serien-Fußballtrainer Ted Lasso.