Kirsten Dunst hat sich ihren Wunsch erfüllt: Die Oscar-nominierte Schauspielerin gehört nun offiziell zum Cast des noch titellosen Sequels zu "A Minecraft Movie". Diese Rolle übernimmt sie.
Kirsten Dunst (43) ist ab sofort Teil der Fortsetzung von "A Minecraft Movie" (2025). Das berichten die Branchenblätter "Deadline" und "Variety" übereinstimmend. Laut "Deadline" wird die Oscar-nominierte Schauspielerin die Figur Alex verkörpern - einen der wichtigsten Spieler-Avatare aus den Mojang-Videospielen, auf denen die Filmreihe von Warner Bros. und Legendary basiert.