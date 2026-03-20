Kirsten Dunst hat sich ihren Wunsch erfüllt: Die Oscar-nominierte Schauspielerin gehört nun offiziell zum Cast des noch titellosen Sequels zu "A Minecraft Movie". Diese Rolle übernimmt sie.

Kirsten Dunst (43) ist ab sofort Teil der Fortsetzung von "A Minecraft Movie" (2025). Das berichten die Branchenblätter "Deadline" und "Variety" übereinstimmend. Laut "Deadline" wird die Oscar-nominierte Schauspielerin die Figur Alex verkörpern - einen der wichtigsten Spieler-Avatare aus den Mojang-Videospielen, auf denen die Filmreihe von Warner Bros. und Legendary basiert.

Der Schritt hat eine gewisse Vorgeschichte: Im vergangenen Sommer hatte Dunst in einem Interview mit dem Magazin "Town & Country" angedeutet, dass sie für ein solches Projekt durchaus zu haben wäre. Ihre Kinder seien große Fans des ersten Teils gewesen, sagte sie - und eine Produktion, bei der sie am Ende nicht draufzahle, könne es ruhig auch sein. Aus dem Scherz ist nun Ernst geworden.

Starkes Ensemble kehrt zurück

Dunst gesellt sich zu einem bereits namhaften Cast. Jason Momoa und Jack Black, die den ersten Film prägten, sind ebenso wieder mit dabei wie Danielle Brooks, Matt Berry und Jennifer Coolidge. Regie führt erneut Jared Hess, der das Drehbuch gemeinsam mit Chris Galletta schreibt. Details zur Handlung hält das Studio derzeit noch unter Verschluss - laut Warner Bros. bleiben die Plotinformationen vorerst "tief in der Mine vergraben". Produziert wird die Fortsetzung unter anderem von Jason Momoa. Der Kinostart ist für den 23. Juli 2027 angesetzt.

Der erste "Minecraft Movie" hatte 2025 alle Erwartungen übertroffen. Laut "Deadline" erzielte das Abenteuer am Startwochenende 163 Millionen Dollar allein in Nordamerika - ein Rekord für eine Videospielverfilmung. Weltweit näherte sich der Film der Milliardenmarke, wie "Variety" berichtet.

Dunst selbst bringt eine bemerkenswert breite Filmografie mit: Ihre rund 40 Produktionen reichen von den Sofia-Coppola-Kollaborationen wie "The Virgin Suicides" und "Marie Antoinette" über den Cheerleader-Klassiker "Girls United" bis zur "Spider-Man"-Trilogie von Sam Raimi. Zuletzt war sie in Derek Cianfrances "Der Hochstapler - Roofman" und Alex Garlands "Civil War" zu sehen. Für ihre Rolle in Jane Campions Western "The Power of the Dog" erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.