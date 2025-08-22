Neben Henry Cavill: Marvel-Star Karen Gillan stößt zu Highlander

Der Cast des Remakes von "Highlander" nimmt weiter Gestalt an. "Guardians of the Galaxy"-Star Karen Gillan hat unterschrieben. Sie spielt die Frau des von Henry Cavill verkörperten Titelhelden. Darum ist die Schauspielerin eine passende Wahl.
Eine echte Schottin für "Highlander". Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Karen Gillan (37) für das Remake des Fantasy-Kultfilms von 1986 unterschrieben. Die im schottischen Inverness geborene Schauspielerin wird die Figur Heather verkörpern. Sie ist die sterbliche Gattin und große Liebe des von Henry Cavill (42) gespielten unsterblichen Highlander Connor MacLeod.