Neben Henry Cavill: Marvel-Star Karen Gillan stößt zu Highlander

Der Cast des Remakes von "Highlander" nimmt weiter Gestalt an. "Guardians of the Galaxy"-Star Karen Gillan hat unterschrieben. Sie spielt die Frau des von Henry Cavill verkörperten Titelhelden. Darum ist die Schauspielerin eine passende Wahl.

Eine echte Schottin für "Highlander". Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Karen Gillan (37) für das Remake des Fantasy-Kultfilms von 1986 unterschrieben. Die im schottischen Inverness geborene Schauspielerin wird die Figur Heather verkörpern. Sie ist die sterbliche Gattin und große Liebe des von Henry Cavill (42) gespielten unsterblichen Highlander Connor MacLeod.

Die Dreharbeiten zur Neudeutung von "Highlander" sollen im September dieses Jahres beginnen. Regie führt "John Wick"-Macher Chad Stahelski (56). Die Fantasy-Action entsteht für Amazon, soll aber auch im Kino anlaufen.

"Highlander"-Remake: Diese Stars sind schon dabei

Der Brite Henry Cavill verkörpert nach seinem Aus bei "The Witcher" als Titelheld eine weitere Fantasy-Ikone. Der Neuseeländer Russell Crowe (56) spielt seinen Mentor Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez. US-Actionstar Dave Bautista (56) gibt Kurgan, den ebenfalls unsterblichen Widersacher des Highlander. Außerdem dabei: Marisa Abela, die in "Back to Black" Amy Winehouse (1983-2011) darstellte.

Im Original von 1986 verkörperte der französisch-amerikanische Schauspieler Christopher Lambert (68) den Highlander. Mit Sean Connery (1930-2020) gab ein Schotte den Ramirez. Der Film wurde, auch dank der Musik von Queen, ein Hit, der mehrere Fortsetzungen als Filme und Serien nach sich zog.

Karen Gillan machte sich vor allem in "Guardians of the Galaxy" einen Namen. An der Seite ihres "Highlander"-Kollegen Dave Bautista spielte sie die Cyborg-Kriegerin Nebula. Mit dieser Figur war sie auch in den "Avengers"-Filmen präsent.

Als Ruby Roundhouse spielte Gillan zudem eine der Hauptrollen in der "Jumanji"-Rebootreihe. Im Kino ist sie derzeit in der Stephen-King-Verfilmung "The Life of Chuck" zu sehen.