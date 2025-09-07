Neben Fürst Albert und den Zwillingen: Charlène von Monaco glänzt im Spitzenkleid

Charlène von Monaco hat mit ihrer Familie das traditionelle Picknick "U Cavagnëtu" im Princesse-Antoinette-Park in Monaco besucht. Die Fürstin wählte für den Anlass ein elegantes Spitzenkleid.
Fürstin Charlène von Monaco (47) und ihre Familie waren am Samstag die Ehrengäste beim traditionellen Picknick "U Cavagnëtu" in Monaco. Während Fürst Albert (67) einen eher unscheinbaren Look mit dunklem Jackett, weißem Hemd und grauer Hose wählte, zog seine Ehefrau in einem weißen Spitzenkleid von Oscar de la Renta alle Blicke auf sich.