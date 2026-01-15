Nicola Peltz macht Schlagzeilen mit einem neuen Film und nicht mit dem aufsehenerregenden Familienstreit. Sie verwandelt sich für ihren nächsten Film in eine Primaballerina.

In den vergangenen Monaten und Jahren war Nicola Peltz (31) vor allem für ihr Privatleben in den Schlagzeilen und nicht für ihr schauspielerisches Können. Vielleicht könnte sich das aber bald ändern. Die Schauspielerin und Milliardärstochter hat die Hauptrolle in einem neuen Drama ergattert. Das berichtet das Branchenportal "Deadline".

Darum geht es in Nicola Peltz' neuem Film Peltz soll in "Prima" eine Primaballerina verkörpern, die von ihrer strengen Großmutter aufgezogen wurde, welche sich als "Hüterin der Kunst" sehe. Als der Leiter ihrer Ballettkompanie jedoch eine Choreografin, die sich zeitgenössischem Tanz verschrieben hat, heiratet, kommt es zu einem Machtkampf um die Zukunft der Kompanie.

Die Morelli Brothers Luca und Alessandro drehen dem Bericht zufolge mit dem Indie-Drama ihr Regiedebüt. Der Film befindet sich bereits in Produktion. Das Drehbuch soll demnach auf einer Geschichte und einem Charakter basieren, die von Peltz erdacht wurden. Neben jener werden Faye Dunaway (85), Mira Sorvino (58), Jack Huston (43) und Betty Gabriel (45) mitspielen.

Auf Instagram freut die Schauspielerin sich und bestätigt das Projekt: "Ich fühle mich wirklich geehrt, dass diese unglaubliche Besetzung und Crew für 'Prima' zusammengekommen sind. Es fühlt sich immer noch unwirklich an, dass meine kühnsten Träume wahr geworden sind - dass diese außergewöhnlich talentierten Kreativen sich zusammengetan haben, um eine Geschichte zum Leben zu erwecken, die zuerst in meinen Träumen begonnen hat."

Schlagzeile über Schlagzeile

Den meisten dürfte Nicola Peltz bislang nicht als Schauspielerin bekannt sein, auch wenn sie bereits seit Jahren vor der Kamera steht. Bisher war sie unter anderem in der Serie "Bates Motel", in der Hollywood-Action "Transformers: Age of Extinction" und in M. Night Shyamalans (55) wenig positiv aufgenommenem "Die Legende von Aang" zu sehen.

Seit dem Jahr 2022 ist Peltz mit Brooklyn Beckham (26) verheiratet. In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Spekulationen und Berichte über eine angebliche Fehde des Paares mit Peltz' Schwiegereltern David (50) und Victoria Beckham (51) gegeben. Schon im Rahmen der Hochzeit gab es Spekulationen, dass der Familiensegen schief hängen könnte. Erst kürzlich war von britischen Medien übereinstimmend berichtet worden, dass Brooklyn seinen Eltern angeblich ein Schreiben seiner Anwälte zukommen hat lassen. Sämtliche Kommunikation solle es demzufolge künftig ausschließlich über die Rechtsbeistände geben.