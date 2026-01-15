Nicola Peltz macht Schlagzeilen mit einem neuen Film und nicht mit dem aufsehenerregenden Familienstreit. Sie verwandelt sich für ihren nächsten Film in eine Primaballerina.
In den vergangenen Monaten und Jahren war Nicola Peltz (31) vor allem für ihr Privatleben in den Schlagzeilen und nicht für ihr schauspielerisches Können. Vielleicht könnte sich das aber bald ändern. Die Schauspielerin und Milliardärstochter hat die Hauptrolle in einem neuen Drama ergattert. Das berichtet das Branchenportal "Deadline".