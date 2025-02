Neben Anna Wintour in der Front Row: Jannik Sinner verbringt seine Doping-Sperre auf der Fashion Week

1 Jannik Sinner nahm am Dienstagabend bei der Fashion-Show von Gucci neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour in der Front Row Platz. Foto: Alessandro Bremec/IPA/ddp images

Tennis-Star Jannik Sinner verbringt seine dreimonatige Doping-Sperre auf glamouröse Art und Weise: Am Dienstagabend zeigte er sich gut gelaunt neben "Vogue"-Chefin Anna Wintour in Mailand bei der Fashion Week.











Tennis-Weltranglistenerster Jannik Sinner (23) ist derzeit aufgrund eines Dopingvergehens für drei Monate gesperrt. Daher bekommt man ihn vorerst nicht mehr auf dem Tennisplatz zu Gesicht. Umso größer war die Überraschung, als er sich am Dienstagabend in Mailand in der Öffentlichkeit zeigte. Dort zog er bei der Modenschau von Gucci in der ersten Reihe alle Blicke auf sich - nicht zuletzt durch den Umstand, dass er in der Front Row direkt neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (75) Platz nahm. Der Südtiroler Tennis-Star zeigte sich neben der in Rot gekleideten Modeikone in einem dunklen Look von Gucci, kombiniert mit weißen Sneakern von Nike.