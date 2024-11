Am 29. November 2024 lädt die "NDR Talk Show" erneut zu einer unterhaltsamen und vielseitigen Gesprächsrunde ein. Hochkarätige Gäste gewähren spannende Einblicke in ihre Lebensgeschichten.

Bettina Tietjen und Gastmoderatorin Esther Sedlaczek moderieren die Ausgabe am Freitag, den 29. November 2024, um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen. Esther Sedlaczek, seit 2021 Moderatorin der "Sportschau" im Ersten, hat sich als versierte Fragestellerin in verschiedenen Formaten etabliert. Neben ihrer Expertise im Sportbereich, etwa bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und den Olympischen Spielen 2024, moderiert sie auch Unterhaltungsformate wie das "Quizduell" und "Frag doch mal die Maus".

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 30. November 2024, um 01:00 Uhr, und am Montag, den 02. Dezember 2024, um 02:40 Uhr.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (29.11.2024)

Florian Schroeder ist ein Meister der Parodie und Philosoph unter den Kabarettisten. In der NDR Talk Show gibt er Einblicke in seinen satirischen Jahresrückblick und teilt, was ihn 2024 politisch und persönlich bewegt hat.

Michael Mittermeier, Pionier der deutschen Stand-Up-Comedy, begeistert seit über 30 Jahren mit seinem scharfsinnigen Humor. Jetzt stellt er sein neues Bühnenprogramm vor, das mit gewohntem Wortwitz überzeugt.

Jasna Fritzi Bauer und Helen Schneider sind als Kommissarin und Rechtsmedizinerin im Bremer "Tatort" zu sehen. Während Bauer mit Filmen wie "Ein Tick anders" bekannt wurde, hat Schneider als Sängerin und Musical-Darstellerin internationale Erfolge gefeiert.

Cordula Stratmann verbindet Humor und Tiefgang – ob als Komikerin, Schauspielerin oder systemische Familientherapeutin. In der Sendung erzählt sie von ihrem neuen Buch über Grübeleien und Geistesblitze.

Denise M'Baye beeindruckt mit ihrer Vielseitigkeit als Schauspielerin und Musikerin. In der NDR Talk Show spricht sie über ihre Rolle im ZDF-Film "Stille Nacht, raue Nacht" und ihre persönlichen Wunschzettel-Traditionen.

Jannik Schümann, bekannt aus Film und Serie, beweist sein Talent nun auch in einer Hörspielversion von George Orwells "1984". Warum der Roman heute noch relevant ist, verrät er in der Talk Show.

Nicola Winter, ehemalige Kampfflugzeugpilotin und Mitglied der ESA-Astronauten-Reserve, berichtet über ihren Werdegang vom Eurofighter-Cockpit bis zur Raumfahrt und die Lehren aus Extremsituationen.

Das ist die NDR Talk Show

Seit über 40 Jahren gehört die „NDR Talk Show“ zum festen Inventar des deutschen Fernsehens. Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt empfangen gemeinsam mit wechselnden Co-Moderatoren prominente Persönlichkeiten, außergewöhnliche Gäste und spannende Geschichten. Die Sendung verbindet tiefgründige Gespräche mit humorvollen Momenten und wird in den NDR Studios in Hamburg-Lokstedt aufgezeichnet. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Alltagshelden – die „NDR Talk Show“ eröffnet Raum für persönliche Einblicke und inspirierende Geschichten.