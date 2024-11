Die "NDR Talk Show" lädt am 22. November 2024 wieder ein zu einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Gesprächsrunde mit hochkarätigen Gästen und faszinierenden Einblicken in ihre Leben.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 22. November 2024, um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen.

Wiederholungen gibt es am Samstag, den 23. November 2024, um 00:45 Uhr, und am Montag, den 25. November 2024, um 02:40 Uhr.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (22.11.2024)

Martin Rütter, Deutschlands bekanntester Hundetrainer, erzählt von seinen Erfahrungen mit Vierbeinern und seiner aktuellen Bühnenshow „Der will nur spielen!“.

Cornelia Poletto, Spitzenköchin und Kochbuchautorin, verrät Geheimnisse rund um perfekte Pasta und stellt ihr neues Buch "Pasta Passione" vor.

Anne Gesthuysen, Moderatorin und Bestsellerautorin, berichtet über ihr neuestes Werk „Vielleicht hat das Leben Besseres vor“ und das Leben zwischen Literatur und Familie.

Gayle Tufts, Entertainerin, bringt mit ihrem Programm „Please, Don’t Stop The Music“ die kulturellen Gegensätze zwischen den USA und Deutschland humorvoll auf die Bühne.

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, und Jonas Winkler, Tischlermeister und YouTuber, erzählen von ihrer Freundschaft und der Leidenschaft fürs Handwerk.

Sebastian Ströbel, Hauptdarsteller der Serie "Die Bergretter", und Heribert Eisl, Bergretter und Berater der Serie, geben Einblicke in reale und fiktive Rettungsgeschichten.

Doris Kunstmann, Schauspiel-Ikone, blickt auf ihre beeindruckende Karriere zurück und spricht über ihre Rolle in der Erfolgsserie „Die Discounter“.

Das ist die NDR Talk Show

Die „NDR Talk Show“ ist seit mehr als 40 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. In jeder Ausgabe treffen bei Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie wechselnden Co-Moderatoren prominente Persönlichkeiten, außergewöhnliche Gäste und spannende Geschichten aufeinander. Die Sendung schafft eine einzigartige Balance zwischen tiefgründigen Gesprächen und humorvollen Momenten, aufgezeichnet in den NDR Studios in Hamburg-Lokstedt. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Alltagshelden – die „NDR Talk Show“ bietet eine Plattform für persönliche Einblicke und inspirierende Erzählungen.