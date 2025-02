Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 21. Februar 2025, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 22. Februar, um 01:45 Uhr im NDR, um 14:00 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 24. Februar um 02:05 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (21.02.2025)

Die französisch-georgische Pianistin Khatia Buniatishvili wird oft als die „Beyoncé des Klaviers“ bezeichnet, obwohl sie sich in der Klassik zuhause fühlt. Auf ihrer aktuellen CD „Mozart“ interpretiert sie zwei Klavierkonzerte des Komponisten – und spricht in der NDR Talk Show über ihre Musik und ihr Leben zwischen London und Paris.

Sigmar Solbach wurde als Dr. Stefan Frank, „dem Arzt, dem die Frauen vertrauen“, zum TV-Star. Der leidenschaftliche Segler und Schauspieler blickt mit 78 Jahren in seiner Autobiografie auf sein bewegtes Leben zurück.

Gregor Jeske, 1. Vormann der „Hermann Marwede“, kennt die Herausforderungen auf hoher See aus erster Hand. In der NDR Talk Show erzählt der Seenotretter von dramatischen Einsätzen und der ARD-Doku „Die Seenotretter“, die 16 Monate lang seine Arbeit begleitete.

Jan Josef Liefers und Schlafexperte Prof. Dr. Ingo Fietze widmen sich in ihrem Podcast „Somnoversum“ dem Thema Schlaf. Warum die Nacht voller Magie steckt und was wir von Tieren über guten Schlaf lernen können, verraten sie in der NDR Talk Show.

Lucy Diakovska und Nadja Benaissa feiern mit den „No Angels“ das 25-jährige Bandjubiläum. In der NDR Talk Show blicken sie auf ihre Karriere zurück und verraten, welche musikalischen Träume sie noch haben.

Moderatorin und Back-Expertin Enie van de Meiklokjes begeistert nicht nur mit Kuchen, sondern jetzt auch mit Plattdeutsch. Als Botschafterin des Schreibwettbewerbs „Vertell doch mal“ erzählt sie, warum die Sprache für sie eine Herzenssache ist.

Schauspieler André Dietz setzt sich für gelebte Inklusion ein und begleitet Menschen mit Behinderung in seinem neuen Projekt „Herbstresidenz“. In der NDR Talk Show spricht er über seine Mission, ein Pflegeheim in ein echtes Zuhause zu verwandeln.

Das ist die NDR Talk Show

Seit über 40 Jahren ist die NDR Talk Show ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Moderiert im Wechsel von Bettina Tietjen und Steven Gätjen sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, bringt die Sendung prominente und außergewöhnliche Gäste ins Gespräch. In den NDR-Studios in Hamburg-Lokstedt entstehen unterhaltsame und tiefgründige Gespräche, die persönliche Geschichten, inspirierende Einblicke und humorvolle Momente vereinen. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Menschen mit besonderen Lebenswegen – hier steht der Mensch im Mittelpunkt.