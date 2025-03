Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show am 14. März 2025 spannende Gäste aus Unterhaltung, Wissenschaft und Gesellschaft. Mit dabei sind unter anderem Moderatorin Susanne Daubner und Comedian Tony Bauer.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 14. März 2025, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 15. März, um 01:45 Uhr im NDR, um 13:50 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 17. März um 01:50 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (14.03.2025)

Tony Bauer: Sein emotionaler Abschied kurz vor dem "Let's Dance"-Finale 2024 bewegte viele: Wegen seines Kurzdarmsyndroms musste Comedian Tony Bauer auf ärztlichen Rat hin aussteigen. Mit seinem Humor meistert er seit Kindheitstagen gesundheitliche Herausforderungen und macht als Stand-up-Künstler Mut – nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Krankenhäusern.

Ronja Forcher: Seit ihrem zwölften Lebensjahr kennen sie Millionen als Lilli Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Nun hat die Schauspielerin und Sängerin das Buch „Für immer an meiner Seite“* über ihre Kindheit in den Tiroler Bergen und eine besondere Freundschaft geschrieben.

Alfons (Emmanuel Peterfalvi): Mit Zahnlücke, Puschelmikro und französischem Charme nimmt Kabarettist Alfons die deutsch-französische Freundschaft auf die Schippe. In der NDR Talk Show spricht er über seine Mission, Deutsche und Franzosen mit Humor näher zusammenzubringen – und welche kuriosen Momente dabei entstehen.

Dr. Sarah Darwin & Prof. Johannes Vogel: Die Botaniker Sarah Darwin, Ururenkelin von Charles Darwin, und Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Pflanzenforschung, sondern auch ihr Engagement für den Umweltschutz. In ihrem Buch „Das Parlament der Natur“* erklären sie, warum das Artensterben eine Bedrohung für uns alle ist.

Heidrun von Gössel: Als Fernsehansagerin war sie jahrzehntelang eines der bekanntesten Gesichter des NDR. In ihrer Autobiografie* blickt sie auf ihre Karriere zurück und erzählt von bewegenden und amüsanten Momenten vor und hinter der Kamera.

Christian Friedel: Er gehört zu den deutschen Schauspielern mit internationalem Erfolg und spielte im Oscar-prämierten Film „The Zone of Interest“. Nun ist er in der dritten Staffel der gefeierten Serie „The White Lotus“ zu sehen – und berichtet von seiner Zeit in Hollywood.

Susanne Daubner: Seit mehr als 25 Jahren präsentiert sie die „tagesschau“ und ist mit ihren legendären Vorträgen der Jugendwörter ein Social-Media-Star geworden. In der ARD-Dokumentation „75 Jahre. Fürs Erste!“ blickt sie auf die Geschichte des Senders zurück und spricht über ihre eigenen Highlights.

Das ist die NDR Talk Show

Seit über 40 Jahren ist die NDR Talk Show eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Moderiert im Wechsel von Bettina Tietjen und Steven Gätjen sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, begrüßt die Sendung regelmäßig prominente und außergewöhnliche Gäste. In den Studios in Hamburg-Lokstedt entstehen Gespräche, die mal humorvoll, mal nachdenklich sind – stets mit persönlichen Geschichten, spannenden Einblicken und viel Charme. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Menschen mit außergewöhnlichen Lebenswegen – hier stehen die Geschichten hinter den Menschen im Mittelpunkt.