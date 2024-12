Am 13. Dezember 2024 lädt die „NDR Talk Show“ zu einer unterhaltsamen Ausgabe mit spannenden Gästen wie David Garrett, Chris Tall, Marion Fedder ein.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 13. Dezember 2024, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 14. Dezember 2024, um 02:05 Uhr im NDR sowie um 13:55 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 16. Dezember 2024 um 02:55 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (13.12.2024)

Maria Ketikidou und Enrique Fiß: Die beiden verkörpern das unschlagbare Duo Harry Möller und Nils Sanchez in der Kultserie „Großstadtrevier“. Anlässlich des zweiten Spielfilms der Serie berichten sie von den Herausforderungen ihrer Rollen und ihrem freundschaftlichen Verhältnis auch abseits des Drehs.

David Garrett: Der Star-Geiger verbindet klassische und moderne Musik wie kein anderer und ist ein Meister des Crossover. In der Talkshow erzählt er von seiner „Millennium Symphony World Tour“ und seinem ungewöhnlichen Lebensweg vom Wunderkind zum Weltstar.

Matthias Matschke: Ob Komödie, Krimi oder Satire – Matthias Matschke brilliert in jeder Rolle. In der Talkshow gibt er Einblicke in seine Arbeit bei „Der Palast“ und verrät, wie er seine humorvolle Sicht auf die Welt bewahrt.

Chris Tall: Der preisgekrönte Comedian Chris Tall erfüllt sich mit seinem Auftritt im Volksparkstadion einen Kindheitstraum. Er spricht über seinen Weg in die Comedy-Elite und weitere Träume, die er noch verwirklichen möchte.

Marion Fedder: Zum fünften Todestag ihres Mannes Jan Fedder teilt Marion Fedder ihre Erinnerungen an den beliebten Schauspieler und berichtet von Projekten, mit denen sie sein Andenken lebendig hält.

Fernanda Brandão und Roman Weber: Das ungleiche Paar lebt mit seiner Familie in Lappland und setzt sich gemeinsam für indigene Völker ein. Sie sprechen über ihr Engagement und den Alltag in der Wildnis.

Leontine von Schmettow: Die Expertin für europäische Royals gibt Einblicke in die Welt der Königshäuser und beleuchtet die Herausforderungen von Prinz William sowie die Etikette bei Hofe.

Das ist die NDR Talk Show

Seit mehr als 40 Jahren ist die „NDR Talk Show“ ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen im Wechsel prominente Gäste, außergewöhnliche Persönlichkeiten und spannende Geschichten. Ab 2025 wird Steven Gätjen als Moderationspartner von Bettina Tietjen dazukommen. Die Sendung kombiniert tiefgründige Gespräche mit humorvollen Momenten und wird in den NDR-Studios in Hamburg-Lokstedt produziert. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Alltagshelden – die „NDR Talk Show“ bietet Raum für persönliche Einblicke und inspirierende Erzählungen.