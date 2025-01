Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 10. Januar 2025, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 11. Januar, um 01:30 Uhr im NDR, um 14:00 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 13. Januar um 02:05 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (10.01.2025)

Robert Kreis: Mit seinem unverwechselbaren Stil, der die Musik und Kultur der 1920er- und 1930er-Jahre lebendig hält, begeistert der Musikkabarettist seit über 50 Jahren die Bühnen Deutschlands. In der NDR Talk Show teilt er humorvolle Anekdoten und präsentiert musikalische Highlights aus seinen Programmen.

Annette Frier: Die preisgekrönte Schauspielerin und Komikerin zeigt in der Kinokomödie "Feste & Freunde" ihr Talent für pointierte Ensemble-Dramaturgie. In der Talk Show spricht sie über ihre vielseitige Karriere und die Herausforderungen des Schauspielerlebens.

Axel Hacke: Der Journalist und Schriftsteller ist bekannt für seinen scharfen Blick auf das Alltägliche. In der NDR Talk Show präsentiert er sein neues Werk "Aua! Die Geschichte meines Körpers". Der humorvolle Autor reflektiert, wie er in schwierigen Zeiten dennoch Heiterkeit findet.

Peter Heinrich Brix: Als Schauspieler überzeugt er durch Authentizität und Bodenständigkeit – sei es als Bauer in "Neues aus Büttenwarder" oder als Hauptkommissar in "Nord Nord Mord". In der Talk Show gibt Brix Einblicke in seine Arbeit und seine norddeutschen Wurzeln.

Christine Thürmer: Mit 65.000 Kilometer zu Fuß ist sie die meistgewanderte Frau der Welt. Sie spricht über ihre Abenteuer und die logistische Präzision, die ihre Reisen erfordern. Sie verrät ihre Lieblingsrouten und neue Pläne für das kommende Jahr.

Paul Ronzheimer: Der stellvertretende Chefredakteur der "Bild" berichtet in der Talk Show von seinen Erlebnissen in Kriegsgebieten wie der Ukraine und Israel. Dabei plädiert er für mehr Dialog und weniger Aggression in der Gesellschaft.

Senna Gammour: Die ehemalige "Monrose"-Sängerin erklärt in der NDR Talk Show, warum Liebeskummer eine wertvolle Lebenslektion sein kann. Außerdem teilt sie humorvolle Einblicke in ihr Leben und erzählt, was sie über bedingungslose Liebe gelernt hat.

Das ist die NDR Talk Show

Seit über 40 Jahren gehört die „NDR Talk Show“ fest zur deutschen Fernsehlandschaft. Moderiert von Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, wechseln sich die Gastgeber darin ab, prominente Gäste, außergewöhnliche Persönlichkeiten und spannende Geschichten vorzustellen. Ab 2025 verstärkt Steven Gätjen das Team als Moderationspartner von Bettina Tietjen. Die Sendung, die in den NDR-Studios in Hamburg-Lokstedt produziert wird, verbindet tiefgründige Gespräche mit humorvollen Momenten. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Alltagshelden – die „NDR Talk Show“ bietet Raum für persönliche Geschichten und inspirierende Einblicke.