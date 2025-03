In der NDR Talk Show am 7. März 2025 treffen spannende Gäste aufeinander – von Bestsellerautorin Yael Adler bis Parodie-Profi Max Giermann. Bettina Tietjen und Steven Gätjen führen durch einen Abend voller persönlicher Geschichten, Musik und Humor.

Bettina Tietjen und Steven Gätjen moderieren die Ausgabe am Freitag, den 07. März 2025, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 08. März, um 01:20 Uhr im NDR, um 14:00 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 10. März um 02:50 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (07.03.2025)

Die bekannte Dermatologin Yael Adler erklärt medizinische Themen so verständlich, dass sie regelmäßig in TV-Sendungen eingeladen wird. In der NDR Talk Show spricht sie über ihr neues Buch „Genial ernährt!“* und räumt mit Ernährungs-Mythen auf.

Tahsim Durgun begeistert auf Social Media mit humorvollen Einblicken in das Leben mit seiner Mutter – jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben*. In der NDR Talk Show erzählt er, warum „Mama, bitte lern Deutsch“ viel mehr als nur ein Buchtitel ist.

Das Quartett „Salut Salon“ verbindet klassische Musik, Humor und artistisches Können zu einer einzigartigen Bühnenshow. In der NDR Talk Show präsentieren sie ihr neues Programm „Heimat“ und sorgen musikalisch für Power zum Weltfrauentag.

Ob Karl Lagerfeld, Markus Lanz oder Donald Trump – Max Giermann gehört zu den besten Parodisten Deutschlands. In der NDR Talk Show spricht er über seine aktuelle Rolle als Geist in der Serie „Ghosts“ und seine persönlichen Erlebnisse mit dem Übersinnlichen.

Als „Bergdoktor“ kennt ihn fast jeder, doch Hans Sigl zeigt in seinem neuen Film „Flucht aus Lissabon“ eine ganz andere Seite. In der NDR Talk Show verrät er, warum er das Jahr mit einem „Digital Detox“ begonnen hat.

Klara Lange wurde durch die Comedyserie „Die Discounter“ bekannt und steht jetzt für den Kieler „Tatort“ vor der Kamera. In der NDR Talk Show erzählt sie, warum die Rolle an der Seite von Axel Milberg für sie etwas ganz Besonderes ist.

Projektmanagerin bei Tag, Feuerwehrfrau bei Nacht: Theresa Balzer engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr Brome. In der NDR Talk Show berichtet sie von spannenden Einsätzen, ihrem neuen Podcast und warum Teamgeist in der Feuerwehr so wichtig ist.

*ANZEIGE

Das ist die NDR Talk Show

Seit mehr als 40 Jahren gehört die NDR Talk Show fest zum deutschen Fernsehen. Abwechselnd moderiert von Bettina Tietjen und Steven Gätjen sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, lädt die Sendung regelmäßig prominente und außergewöhnliche Gäste ein. In den Studios in Hamburg-Lokstedt entstehen Gespräche, die mal unterhaltsam, mal tiefgründig sind – mit persönlichen Geschichten, spannenden Einblicken und viel Humor. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Menschen mit besonderen Lebenswegen – hier dreht sich alles um die Menschen hinter den Geschichten.