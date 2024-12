Am 6. Dezember 2024 lädt die „NDR Talk Show“ zu einer unterhaltsamen Ausgabe mit spannenden Gästen wie Florian David Fitz, Devid Striesow und Yasmine M‘Barek ein.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderieren die Ausgabe am Freitag, den 6. Dezmber 2024, um 22:00 Uhr im NDR und zeitgleich im hr-Fernsehen.

Wiederholungen der NDR Talk Show gibt es am Samstag, den 7. Dezember 2024, um 14:00 Uhr im hr-fernsehen sowie am Montag, den 9. Dezember 2024 um 02:40 Uhr im NDR.

Die Gäste der NDR Talk Show heute (06.12.2024)

Mary Dostal und Sylvia Wiggins, zwei der ursprünglichen "Liverbirds", erinnern an ihre Zeit als erste Girlband der Rockmusik, die in den 1960er Jahren die Bühnen des Hamburger Star-Clubs rockte. Heute beleben die beiden die Band mit jungen Musikerinnen neu und teilen in der NDR Talk Show Geschichten über ihre Freundschaft und die wilden Jahre mit Legenden wie John Lennon.

Florian David Fitz, erfolgreicher Schauspieler und Regisseur, feiert seinen 50. Geburtstag und ist aktuell in "Der Spitzname" zu sehen, einer Fortsetzung von Sönke Wortmanns Komödienreihe. Bekannt wurde er durch Rollen in "Doctor's Diary" und preisgekrönten Filmen wie "Willkommen bei den Hartmanns". Auf dem roten Teppich überraschte er kürzlich mit einer neuen Frisur.

Massimo Sinató, bekannt aus "Let's Dance", wagt mit einer Rolle im Musical "Moulin Rouge" den Schritt ins Gesangsfeld. Der Tänzer, der privat mit Rebecca Mir sein Glück fand, erzählt in der Talkshow von seiner neuen Herausforderung und seiner Identifikation mit dem Tangotänzer Santiago.

Alain Frei, das "Schweizer Taschenmesser" der Comedy, begeistert mit scharfem Humor und kurzweiliger Schlagfertigkeit. Der Schweizer thematisiert vielfältige Themen in seinen Shows, die stets ausverkauft sind, und kombiniert Kritik mit charmantem Witz.

Devid Striesow, gefeiert als einer der besten Schauspieler seiner Generation, zeigt erneut seine Vielseitigkeit – dieses Mal in der Rolle von Johann Sebastian Bach in einem ARD-Historienfilm. Ob Theater, Film oder Fernsehen – Striesow beeindruckt stets mit minimalem Spiel und maximalem Ausdruck.

Yasmine M'Barek zählt mit ihren 25 Jahren zu den talentiertesten jungen Journalistinnen Deutschlands, bekannt durch ihre Podcasts und Interviews, etwa mit Olaf Scholz. Als Politikredakteurin bei "Zeit Online" blickt sie in der NDR Talk Show reflektiert auf die Lage im Land und spricht über journalistische Werte.

Freya Hoffmeister, eine der erfolgreichsten Extremsportlerinnen der Welt, erzählt von ihren beeindruckenden Kajak-Abenteuern, darunter die Umrundungen Südamerikas und Australiens. Die Abenteurerin berichtet von Begegnungen mit Eisbären, der Schönheit der Natur sowie ihrem aktuellen Projekt: die Umrundung des nordamerikanischen Kontinents.

Das ist die NDR Talk Show

Seit mehr als 40 Jahren ist die „NDR Talk Show“ ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen mit wechselnden Co-Moderatoren prominente Gäste, außergewöhnliche Persönlichkeiten und spannende Geschichten. Die Sendung kombiniert tiefgründige Gespräche mit humorvollen Momenten und wird in den NDR-Studios in Hamburg-Lokstedt produziert. Ob Künstler, Wissenschaftler oder Alltagshelden – die „NDR Talk Show“ bietet Raum für persönliche Einblicke und inspirierende Erzählungen.