NDR-Krimi aus Hannover: Peri Baumeister und Co: Spannender Cast im Tatort: im Wahn

Im "Tatort: Im Wahn" (21. April, 20:35 Uhr, das Erste) steht BKA-Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ermittelt hier eine überregional eingesetzte Polizeigruppe, zu der auch KI-Expertin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba), die Hannoveraner Kripo-Kommissarin Yael Feldman (Peri Baumeister), BKA-Direktorin Gabriele Seil (Anna Stieblich) und "Kroisos"-Spezialist Finn Jennewein (Thomas Niehaus) gehören. Woher kennt man die Schauspielerinnen und Schauspieler?

Wotan Wilke Möhring

Seit 2013 spielt Wotan Wilke Möhring den Hamburger BKA-Kommissar Thorsten Falke im "Tatort". Der 1967 in Nordrhein-Westfalen geborene Schauspieler und Musiker überzeugte auch schon in etlichen andren Rollen. Für "Homevideo" und "Der letzte schöne Tag" gab es den Deutschen Fernsehpreis, für "Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe" einen Bambi - um nur einige der Auszeichnungen zu nennen. Kultfilme wie "Lammbock" oder "Soul Kitchen" zählen ebenfalls zu seiner Filmografie.

Peri Baumeister

Besonders auffallend in diesem Krimi ist Peri Baumeister als Hannoveraner Kommissarin Yael Feldman. Sie spielt ihre Rolle mit Tiefe und Intensität. Die 1986 in Berliner geborene Schauspielerin hat sich mit Rollen in Serien wie "Skylines" oder "Neuland" einen Namen gemacht. Hierfür gab es jeweils auch Grimme-Preise. Ebenfalls in ihrer Filmografie finden sich die Romanverfilmungen "Russendisko" und "Feuchtgebiete" sowie "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm"

Thomas Niehaus

Thomas Niehaus verleiht dem IT-Spezialisten Finn Jennewein die richtige Mischung aus Nerd-Charme und technischer Raffinesse. Der 1981 in Bremen geborene Wahl-Hamburger ist vor allem aus Theaterproduktionen bekannt, überzeugte aber auch schon in so manchem TV-Krimi - zuletzt etwa in "Nord Nord Mord", "Stralsund: Tote Träume", "Tatort: Nichts als die Wahrheit" oder "Kommissar Dupin". Niehaus war auch Teil der erfolgreichen Impro-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück". In Folge drei der ersten Staffel, "Jörn & Mareike - Flöten für Kröten", verkörperte er den umweltbewussten Jörn.

Anna Stieblich

Anna Stieblich gibt der karrierebewussten BKA-Direktorin Gabriele Seil eine eindrucksvolle Präsenz. Die 1965 ebenfalls in Bremen geborene und in Berlin lebende Schauspielerin wurde mit der beliebten TV-Serie plus Film "Türkisch für Anfänger" 2006 einem breiten Publikum bekannt. Seit 2009 verkörpert sie in der Fernsehserie "SOKO Leipzig" Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Sabine Rossi. Von 2022 bis 2024 war Stieblich in der Action-Thrillerserie "Kleo" zu sehen.

Florence Kasumba

Florence Kasumba kennen "Tatort"-Fans bereits als taffe Hauptkommissarin Anaïs Schmitz in den Charlotte-Lindholm-Krimis. Die 1976 in Kampala geborene deutsch-ugandische Schauspielerin war aber auch schon in zahlreichen Hollywood-Produktionen wie "Black Panther: Wakanda Forever", "Wonder Woman" oder "The First Avenger: Civil War", "Avengers: Infinity War" und "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen.