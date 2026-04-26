NCIS-Star Mark Harmon: Dieser Anruf veränderte sein Leben

Bevor Mark Harmon zum Gesicht von "NCIS" wurde, arbeitete er in der Werbebranche. Wie ein spontaner Anruf bei einer Produktionsfirma alles veränderte, hat der 74-Jährige nun in einem Podcast erzählt.
Der Schauspieler Mark Harmon (74), bekannt als Special Agent Leroy Jethro Gibbs aus der CBS-Serie "NCIS", hat über die Anfänge seiner Laufbahn gesprochen. In einer Folge des Podcasts "The Fifth Column" mit den Hosts Kmele Foster, Michael Moynihan und Matt Welch erzählte er, dass ein spontaner Telefonanruf den Weg ins Filmgeschäft öffnete.