Zum ersten Mal seit 2005 saßen 50 Cent und Eminem gemeinsam bei einem NBA-Spiel. Bei einem Playoff-Spiel in Detroit sorgten die beiden Rap-Ikonen für einen Nostalgie-Moment.
50 Cent (50) und Eminem (53) haben in Detroit für einen besonderen Moment in den laufenden NBA-Playoffs gesorgt. Die beiden Rap-Ikonen saßen am Mittwochabend gemeinsam in der ersten Reihe der Little Caesars Arena, wo die Detroit Pistons in Spiel 5 im Eastern-Conference-Halbfinale auf die Cleveland Cavaliers trafen. Wie ein Video verrät, das die NBA via Instagram verbreitete, brandete lauter Jubel auf, als die beiden Rapper vom Hallensprecher begrüßt wurden.