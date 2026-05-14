Zum ersten Mal seit 2005 saßen 50 Cent und Eminem gemeinsam bei einem NBA-Spiel. Bei einem Playoff-Spiel in Detroit sorgten die beiden Rap-Ikonen für einen Nostalgie-Moment.

50 Cent (50) und Eminem (53) haben in Detroit für einen besonderen Moment in den laufenden NBA-Playoffs gesorgt. Die beiden Rap-Ikonen saßen am Mittwochabend gemeinsam in der ersten Reihe der Little Caesars Arena, wo die Detroit Pistons in Spiel 5 im Eastern-Conference-Halbfinale auf die Cleveland Cavaliers trafen. Wie ein Video verrät, das die NBA via Instagram verbreitete, brandete lauter Jubel auf, als die beiden Rapper vom Hallensprecher begrüßt wurden.

Laut US-Medienberichten ist es das erste Mal seit den NBA-Finals 2005, dass die beiden gemeinsam bei einem Basketballspiel zu sehen waren. Die Freundschaft zwischen Curtis James Jackson III. und Marshall Bruce Mathers III., wie 50 Cent und Eminem bürgerlich heißen, geht weit zurück. Eminem ist in Detroit aufgewachsen, 50 Cent stammt aus South Jamaica, Queens - doch seit ihren gemeinsamen Anfängen in den frühen 2000er Jahren verbindet die beiden eine enge Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit.

Spannende Playoff-Serie als Rahmen

Sportlich stand Spiel 5 unter besonderem Druck: Die Serie zwischen Cleveland und Detroit stand zum Zeitpunkt der Partie 2:2, so dass der Sieger des Abends im nächsten Spiel den Einzug in die Eastern Conference Finals perfekt machen könnte - wo die New York Knicks bereits als Gegner feststehen. Die Knicks hatten die Philadelphia 76ers mit einem makellosen 4:0 aus dem Turnier geworfen. Am Ende hatten alle Detroit-Fans jedoch nichts zu lachen: Cleveland setzte sich in der Verlängerung mit 117:113 durch.

50 Cent und Eminem waren dabei nicht die einzigen prominenten Gäste in den Playoffs. Unter anderem verfolgten Leonardo DiCaprio (51) und Sean Penn (65) am 11. Mai gemeinsam mit DiCaprios langjährigem Freund Kevin Connolly (52) das Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder von den Courtside-Plätzen in der ersten Reihe aus. Für die Lakers endete der Abend allerdings mit dem Ausscheiden aus den Playoffs.