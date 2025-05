War was? Nach der Niederlage zum Auftakt gegen die Denver Nuggets überrollen die Oklahoma City Thunder ihren Gegner und stellen einen NBA-Rekord auf. Schwierigkeiten hat dagegen der Titelverteidiger.

Oklahoma City - Mit einer furiosen Leistung haben sich die Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein in den NBA-Playoffs zurückgemeldet. In der Serie gegen die Denver Nuggets gewann OKC das zweite Spiel mit 149:106 und revanchierte sich für die Auftaktniederlage.

Hartensteins Mannschaft hatte zwischenzeitlich sagenhafte 48 Zähler Vorsprung und erzielte mit 87 Punkten in der ersten Halbzeit mehr als jedes andere Team der NBA-Playoff-Geschichte. Hartenstein kam am Ende auf 14 Punkte und 8 Rebounds. Bester Werfer bei den Gastgebern war Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten.

Die Nuggets um Nikola Jokic verloren schon im ersten Viertel jeglichen Zugriff auf die Partie und lagen nach zwölf Minuten 21:45 hinten. Zur Pause stand es dann 87:56 für OKC, das die erste Begegnung der Best-of-Seven-Serie nach großem Vorsprung noch aus der Hand gegeben und verloren hatte. Dieses Mal aber gab es zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg, der zugleich der erste Heimsieg einer Mannschaft in der zweiten Runde der Playoffs war.

Knicks gewinnen auch das zweite Spiel in Boston

Denn zuvor hatten die New York Knicks in Boston den zweiten Sieg gegen die Celtics geholt und den Titelverteidiger massiv unter Druck gesetzt. Die Gastgeber verspielten beim 90:91 erneut einen 20-Punkte-Vorsprung. Die Knicks gingen 1:59 Minuten vor dem Ende dank eines 19:2-Laufs erstmals in Führung.

Jayson Tatum brachte die Celtics mit einem Dunk zwar noch mal nach vorne, verlor nach dem erneuten Rückstand aber in den Schlusssekunden den Ball an Mikal Bridges. Dieser hatte bereits im ersten Spiel kurz vor Ende einen letzten Versuch der Celtics erfolgreich verhindert und erzielte zudem alle seine 14 Punkte im Schlussviertel.

Auch in den anderen Serien der NBA-Playoffs gab es bislang nur Siege für die Gäste-Teams - mit Ausnahme der Oklahoma City Thunder.