NBA-Finals: Pacers holen in Spiel drei den zweiten Sieg

Die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein haben in den NBA-Finals trotz ihrer Favoritenrolle die zweite Niederlage gegen die Indiana Pacers kassiert. Durch das 107:116 im ersten Auswärtsspiel liegt OKC nun zum zweiten Mal in der Best-of-Seven-Serie in Rückstand. Schon den Auftakt in eigener Halle hatte das beste Team der Hauptrunde überraschend verloren.