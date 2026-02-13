Mit Team USA holt Chris Paul zweimal Gold. Für einen der besten Aufbauspieler in der Geschichte der besten Liga der Welt ist nun Schluss.
Los Angeles - Der zweimalige Basketball-Olympiasieger Chris Paul hat nach mehr als zwei Jahrzehnten seine glanzvolle Karriere beendet. "Das war's. Nach 21 Jahren ziehe ich mich vom Basketball zurück", schrieb der 40-Jährige in einer Mitteilung bei Instagram. Der nur 1,83 Meter große Paul galt als einer der besten Aufbauspieler der NBA und absolvierte in der nordamerikanischen Liga insgesamt 1.519 Spiele. Als erster Profi kam er gleichzeitig auf mehr als 20.000 Punkte und mindestens 10.000 Vorlagen.