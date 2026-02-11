NBA-Superstar LeBron James muss bei der deutlichen Pleite seiner Los Angeles Lakers zuschauen und wird in dieser Saison keine 65 Spiele absolvieren. Damit reißt eine historische Serie.
Los Angeles - Basketball-Superstar LeBron James wird erstmals in seiner Karriere keine Auszeichnung am Saisonende erhalten. Der Rekord-Scorer der NBA verpasste am Dienstagabend verletzungsbedingt sein 18. Saisonspiel für die Los Angeles Lakers und ist damit nach dem Ende der regulären Saison nicht für die Awards berechtigt. Nach der umstrittenen aktuellen Regelung der Liga müssen dafür mindestens 65 der insgesamt 82 Spiele absolviert werden.