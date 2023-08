1 Der Aufarbeitung von Naziverbrechen verpflichtet: Die Zentrale Stelle weitet ihr Aufgabengebiet aus. Foto: factum/Andreas Weise

Ludwigsburg - Im Juli vergangenen Jahres wurde am Hamburger Landgericht ein 93-Jähriger wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen verurteilt, aktuell läuft am Landgericht Itzehoe ein Prozess gegen eine 95-Jährige wegen Beihilfe zu tausendfachem Mord. Im einen Fall handelte es sich um einen ehemaligen KZ-Wachmann, im anderen um die Sekretärin des Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Der Anstoß für beide Verfahren kam von der Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Jetzt will die Justizabteilung zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen die Ermittlungen noch einmal ausweiten.