Nazi-Symbole bei WhatsApp Ärger um neue Sticker-Funktion

Von (wue/spot) 17. November 2018 - 16:45 Uhr

Eine neue Funktion von WhatsApp wird von Rechtsextremen missbraucht Foto: AlexandraPopova / Shutterstock.com

Erst am 25. Oktober hat WhatsApp eine neue Sticker-Funktion vorgestellt. Rechtsextreme nutzen das Feature bereits, um Nazi-Symbole zu verbreiten.

Unter anderem mit Bildern von ein paar süßen Kaffeetassen und Dinos hat WhatsApp am 25. Oktober eine neue Sticker-Funktion für den beliebten Messenger vorgestellt. Das Feature solle "in den kommenden Wochen für Android und iPhone verfügbar sein", hieß es damals im offiziellen Blog. Die Funktion ist mittlerweile erschienen - und sorgt gleich für Aufsehen. Wie das Jüdische Forum bei Twitter teilte, nutzen Rechtsextreme das Feature, um Nazi-Symbole in Gruppenchats zu verbreiten - darunter auch Hakenkreuze, SS-Runen und Bilder von Adolf Hitler. Die Sticker werden von den Nutzern selbst erstellt.

Sie sind WhatsApp-Anfänger? Hier gibt es "WhatsApp: Die verständliche Anleitung zur aktuellen Version"

"Diese antisemitischen Sticker sind unakzeptabel und wir wollen sie nicht in WhatsApp. Wir verurteilen diesen Hass mit Nachdruck", erklärte ein WhatsApp-Sprecher gegenüber der "Bild". "Sollten Nutzer Sticker mit illegalem Inhalt bekommen, bitten wir sie, dies zu melden. Wir werden dann entsprechend gegen den Versand vorgehen." Das könne bis zur Sperrung eines Kontos gehen, von dem der entsprechende Inhalt verschickt wurde.