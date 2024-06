1 Die „Nazis“ seien stärker geworden, sagte Klingbeil – und meinte auch die AfD. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Kann man die AfD als „Nazis" bezeichnen? Das hat SPD-Chef Lars Klingbeil am Wahlabend getan. Doch das war ein Fehler, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Um mit dem Offensichtlichen zu beginnen: Die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsextremistische Partei. Ihre Vertreter äußern sich immer wieder rechtsextremistisch und werden dafür in der Partei belohnt und bejubelt. Björn Höcke, dessen Gesinnung so klar ist, dass man ihn gerichtlich bestätigt als Faschisten bezeichnen darf, ist in der AfD kein Außenseiter. Er ist ein Star.