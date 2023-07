1 Umstrittener Name: die August-Lämmle-Schule in Oßweil Foto: Simon Granvill/e

Die August-Lämmle-Schule soll künftig Grundschule Oßweil heißen und nicht länger nach dem nazi-freundlichen, fremdenfeindlichen Heimatdichter. In dem Ludwigsburger Stadtteil prallen Fronten aufeinander.









Ludwigsburg - Der Stadtteilausschuss Oßweil ist gespalten. So wie offenbar der ganze Ludwigsburger Stadtteil – wenn es um die geplante Namensänderung der August-Lämmle-Schule geht. Das wird während der Sitzung des Gremiums am Freitagabend schnell klar. Die einen – Anna-Dorothee Haag (FDP) und Oliver Ladenburger (CDU) zum Beispiel – sind eher dafür, den Namen beizubehalten. Marianne Landig von den Grünen zum Beispiel hingegen sagt klipp und klar: der Name müsse weg. Der Autor August Lämmle (1876 bis 1962), der lange in Oßweil gelebt hat, könne „kein Vorbild sein“, und deshalb müsse der Name der Grundschule geändert werden.