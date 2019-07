1 Gestählter Körper seit dem Training für "Let's Dance": Nazan Eckes Foto: imago images / APress

RTL-Moderatorin Nazan Eckes hat mit einem Instagram-Foto zum deutschen Hitzerekord noch mehr eingeheizt: im sexy Leoparden-Badeanzug.

Schon seit Wochen erfreut RTL-Moderatorin Nazan Eckes (43, "Guten Morgen, Abendland: Almanya und Türkei - eine Familiengeschichte") ihre Fans auf Instagram immer wieder mit freizügigen Urlaubsfotos aus der Türkei: "Schwer in Badeanzüge verliebt diesen Sommer", schrieb die Kölnerin etwa zu einem Post. Nun setzte sie anlässlich des Hitzerekords in Deutschland noch einen drauf und postete ein sexy Foto im Leo-Badeanzug und mit gewellter Mähne - aufgenommen offenbar wieder zu Hause. Ihr Kommentar: "Über 40 Grad hält man eigentlich nur am Meer aus... Ich will zurück..."

Schon seit Längerem diskutieren Fans von Nazan Eckes, wie verändert ihr Körper seit ihrer Teilnahme bei der RTL-Show "Let's Dance" wirke. Dort hatte es die zweifachMama im Juni dank des harten Trainings geschafft, sich bis ins Halbfinale vorzukämpfen. Damals reichten die Kommentare zu ihren gestählt-schlanken Kurven allerdings von "wunderschön" bis "wie von einer alten Oma".