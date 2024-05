(hub/spot) 28.05.2024 - 13:41 Uhr , aktualisiert am 28.05.2024 - 13:41 Uhr

Nazan Eckes (48) und ihr Ex Julian Khol (44) organisieren die Familie seit ihrer Trennung nach dem sogenannten Nestmodell. Der TV-Star und der Künstler, die 2022 ihr Ehe-Aus bekannt gaben, haben zwei gemeinsame Söhne. Ihr Erstgeborener kam 2014 zur Welt, Kind Nummer zwei 2016. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Gala" sagt Eckes über ihr neues Leben: "Wir erziehen die Kinder noch immer in einem Haus. Julian und ich wechseln uns vor Ort ab, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder ständig Taschen packen müssen."