Navigation in Stuttgart: Warum Straßensperrungen teils verzögert bei Google Maps landen

Stadt und Polizei melden Verkehrsbehinderungen nicht direkt an Google Maps, sondern ans Innenministerium. Die Daten sind online abrufbar, der Konzern setzt aber auch auf Nutzerinfos.
Die Zeiten, in denen Autofahrer auf einer Faltkarte oder dem Reiseatlas nach der richtigen Route suchten, sind längst vorbei. Auch rechts ranfahren und nach dem Weg fragen, muss heute dank Navigationsapps wie Google Maps kaum noch ein Verkehrsteilnehmer. Zu 100 Prozent auf die Angaben der digitalen Helfer sollte man sich jedoch nicht verlassen. Immer wieder sind Sperrungen nicht eingetragen oder geplante Routen enden aufgrund von baulichen Veränderungen in einer Sackgasse.