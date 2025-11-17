Naturvision in Ludwigsburg: „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“ – Beatrix Wesle gibt Leitung ab

Beatrix Wesle gibt die Leitung des Naturvision Filmfestivals in Ludwigsburg auf eigenen Wunsch ab. Sie will sich künftig wieder stärker in der Filmproduktion engagieren.

Beatrix Wesle gibt nach zwei Jahren an der Spitze der neuen Naturvision Ludwigsburg gGmbH auf eigenen Wunsch die Geschäftsführung sowie die Leitung des gleichnamigen Filmfestivals ab. Die Produzentin und Programmexpertin möchte sich künftig wieder stärker der Entwicklung von Filminhalten widmen, so die Stadt Ludwigsburg in einer Pressemitteilung.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, sagt Beatrix Wesle. „Doch nach reiflicher Überlegung haben für mich berufliche wie persönliche Beweggründe überwogen, neue Wege zu gehen.“ Beruflich ziehe es sie zurück, „zu meiner Leidenschaft für das Produzieren und Erzählen relevanter Geschichten, und ich möchte mich stärker im Bereich Finance, Philanthropie und Impact-Arbeit engagieren.“

Naturvision-Filmfestival soll sich weiterentwickeln

Wie die Stadt weiter mitteilt, habe es schon mit Wesle Überlegungen gegeben, die strategische Ausrichtung und Positionierung von Naturvision weiterzuentwickeln. Diese sollen trotz ihres Weggangs vertieft werden. „Angesichts der sich wandelnden Förderlandschaften, Zielgruppen und Themenschwerpunkte müssen wir prüfen, welche Bedeutung und Funktion ein Format wie Naturvision künftig in Ludwigsburg haben kann und soll“, erklärt Oberbürgermeister Matthias Knecht. „Dabei schließen wir nicht aus, dass einzelne Themenbereiche wegfallen oder in neue Formate überführt werden.“

Das Naturvision Filmfestival ist seit 2012 in Ludwigsburg beheimatet und gilt als eines der führenden Festivals für Wissenschaft, Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit im süddeutschen Raum. Neben dem jährlich stattfindenden Festival engagiert sich Naturvision ganzjährig in der Bildungsarbeit sowie in der Förderung von Filmschaffenden, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen.

Jüngere Zielgruppen sollen erreicht werden

Beatrix Wesle übernahm 2024 die Geschäftsführung der neu ins Leben gerufenen Naturvision Ludwigsburg gGmbH und wurde damit Nachfolger von Ralph Thoms. Er hatte das Filmfestival im Jahr 2002 gegründet, das bis zum Umzug nach Ludwigsburg im Nationalpark Bayerischer Wald stattfand.

In ihrer Zeit bei Naturvision prägte Beatrix Wesle das Festival laut Aussagen der Stadt strategisch und inhaltlich. Sie trieb zudem die Professionalisierung der Organisation voran. Auch die Ansprache von jüngeren Zielgruppen gehörte zur Programmgestaltung.