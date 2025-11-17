Naturvision in Ludwigsburg: „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“ – Beatrix Wesle gibt Leitung ab

Beatrix Wesle gibt die Leitung des Naturvision Filmfestivals in Ludwigsburg auf eigenen Wunsch ab. Sie will sich künftig wieder stärker in der Filmproduktion engagieren.
Beatrix Wesle gibt nach zwei Jahren an der Spitze der neuen Naturvision Ludwigsburg gGmbH auf eigenen Wunsch die Geschäftsführung sowie die Leitung des gleichnamigen Filmfestivals ab. Die Produzentin und Programmexpertin möchte sich künftig wieder stärker der Entwicklung von Filminhalten widmen, so die Stadt Ludwigsburg in einer Pressemitteilung.