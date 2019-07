1 Ralf Fronz, Ann-Christin Homburger und Festivalgründer Ralph Thoms in Ludwigsburg. Foto: privat

Der Filmemacher Jan Haft hat auf dem Naturvision-Filmfestival in Ludwigsburg die Menschheit dazu aufgerufen, sorgsamer mit der Natur umzugehen. Der Festivalmacher sieht sich als mitten im Trend.

Ludwigsburg - Rund 200 Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung des Filmfestivals Naturvision in Ludwigsburg, die im Großen Haus des Central-Filmtheaters stattfand. Der Gründer des 2002 als Tierfilmshow gestarteten Festivals, Ralph Thoms erzählte, dass er aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen immer wieder darauf angesprochen würde, dass Naturvision mit seiner Thematik nun endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Inzwischen ist das Naturvision-Festival in Ludwigsburg nicht nur ein Exportschlager in andere Städte, sondern eine Anlaufstelle für alle Menschen, denen die Zukunft des Globus’ am Herzen liegt.

Festivalgründer: Die Gesellschaft bewegt sich auf uns zu

So könnte man meinen, das Festival habe sich dem Mainstream angepasst. „Doch ich empfinde das ganz anders: Das Festival ist seinen Grundthemen schon seit vielen Jahren treu“, sagte Thoms. Es sei vielmehr die Gesellschaft, die sich immer mehr zu diesen brisanten Themen hinbewege und nicht mehr die Augen verschließe. Als Eröffnungsfilm wurde „Der Bach“ von Jan Haft gezeigt. Mit berührenden Bildern begeistert er für die Vielfalt eines Lebensraumes, der meist nur wenig Beachtung findet. Im anschließenden Filmgespräch gelang Jan Haft ein charmanter und mitreißender Aufruf für mehr Achtsamkeit im Umgang mit der Natur.

Wohnungsnot ist ein großes Thema

Auch wenn es auf dem Open-Air-Festival bislang nicht so trocken war, war die Stimmung gut. „Und das bleibt auch so bei unseren Thementagen am Samstag und Sonntag“, so die Festivalmacher. Am Samstag gab es einen Film zum Thema Wohnungsnot (Push) und um 17.30 Uhr sprachen die Organisatoren mit dem Intendanten der Internationalen Bauausstellung 2027, Andreas Hofer über die Zukunft des Wohnens.

Der Festivalsonntag ist dem Sport in der Natur gewidmet. Gemeinsam mit der Sportregion haben die Macher Filme ausgesucht, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft, aber auch im und unter Wasser machen. Unter anderem mit „Vision Gold - Wasserball“ und „Swimming with Men“.