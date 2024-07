Naturtheater Renningen: Motto-Vorstellungen mit Überraschungen

1 Bei „Frankenstein“, dem Theater am Abend, geht es recht dramatisch zu Foto: Naturtheater Renningen

Die Saison im Naturtheater Renningen läuft. Seit Ende Juni beherrschen „Frankenstein“ und „Peter Pan“ die Freilichtbühne am Längenbühl. Die weltberühmte Gruselgeschichte um Frankenstein nach Mary Shelley, die beim Theater am Abend präsentiert wird, handelt von den zeitlosen Konflikten der menschlichen Existenz: Liebe und Verlust, Moral und Wissenschaft, Leben und Tod. In der Bühnenfassung von Bernd Klaus Jerofke werden die tragischen Hintergrundgeschichten der Charaktere greifbar – und die Inszenierung Jürgen von Bülows haucht der Welt des frühen 19. Jahrhunderts eindrucksvoll neues Leben ein.