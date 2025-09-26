Naturschutzgebiet Rudersberg: Jägerhölzle: 50 Jahre Schutz für seltene Pflanzen

Ein lichtes Kiefernwäldchen mit seltenen Orchideen: Das Jägerhölzle oberhalb des Wieslauftals ist seit 1975 Naturschutzgebiet. Das Regierungspräsidium erinnert an die Gründe.
Zwischen Kiefern und Pfeifengras blühen im Jägerhölzle unscheinbare, aber besondere Pflanzen. Weiße Waldhyazinthen und Fliegen-Ragwurzen fallen erst beim zweiten Blick auf – genau diese und andere stille Kostbarkeiten machen den Reiz des kleinen Naturschutzgebiets bei Rudersberg aus. Seit 50 Jahren steht es auch deshalb unter Schutz.