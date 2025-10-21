Der Zank im Naturschutzgebiet Eichenhain in Sillenbuch wird immer absurder. Für die von der Stadt aufgestellten Zäune fehlt eine Genehmigung. Manche Bürger fühlen sich gegängelt.
Die einen brechen einen Streit vom Zaun, die anderen winken nun mit dem Zaunpfahl. Der Zoff um den Zaun im Naturschutzgebiet Eichenhain im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch kennt kein Ende – und erfährt regelmäßig neue Wendungen. Jetzt geht es darum, ob die Zäune überhaupt legal sind – und um die Frage, ob das Regierungspräsidium womöglich verstärkt die Polizei in das Gebiet schicken wird.