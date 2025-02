Naturschutzgebiet Eichenhain: Wie ein dünner Draht einen Stadtbezirk in Wallung bringt

1 Der Eichenhain mit Absperrung: Eine Fläche von 1,6 Hektar ist mit einem Zaun eingefasst worden. Foto: Caroline Holowiecki

Teile des Sillenbucher Naturschutzgebiet Eichenhain wurden abgesperrt. Laut der Stadt besteht die Gefahr von Astbruch, im Hintergrund schwelt zudem ein Behördenkonflikt. Während in der Bürgerschaft die Emotionen hochkochen, wird längst über ganz andere Zäune nachgedacht.











Ein Eichhörnchen ist aus dem Winterschlaf erwacht und macht sich auf die Suche nach Nahrung, eine Joggerin in Pink läuft pustend über den Weg. Die Morgenidylle scheint perfekt im Eichenhain in Sillenbuch, und doch ist die Harmonie gestört. „Barbarisch“, „eiskalte Freiheitsbeschränkung“ und „extrem besucherfeindlich“ sind Begriffe, die in den vielen Mails an unsere Redaktion fallen. „Das akzeptieren wir nicht“, sagt eine Frau vor Ort. Ein Mann wähnt sich gar in „Guantanamo“.