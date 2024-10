Naturschutz und Tiere: Zahl der Störche in Deutschland steigt

Zahl der Störche in Deutschland steigt

2 Störche waren in diesem Sommer an vielen Orten in Deutschland zu sehen. Ihre Zahl ist gestiegen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa

Sie suchen auf feuchten Wiesen nach Nahrung oder thronen hoch oben auf ihren Nestern. Störche waren in diesem Sommer vielerorts zu sehen. Zu ihrer Entwicklung gibt es neue Erkenntnisse.











Link kopiert



Berlin (dpa) - Die Zahl der Weißstörche in Deutschland ist nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu gestiegen. Er gehe von mindestens 13.000 Storchenpaaren in diesem Jahr aus, sagt Bernd Petri von der Bundesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Daten gibt es demnach in einigen Wochen.