Fassaden dürfen nachts nicht angestrahlt werden. Doch für Schlösser, Kunstgebäude und Co. gilt das nicht. Ein Stuttgarter Naturschützer sieht ein anderes, größeres Problem.
Offiziell gilt seit April ein durchgehendes Beleuchtungsverbot von Gebäudefassaden in Baden-Württemberg. Denn die sogenannte Lichtverschmutzung ist wesentlich für den massiven Rückgang der Artenvielfalt. Insekten etwa werden vom Licht angezogen und umkreisen es teils so lange, bis sie verenden. Bei Vögeln kann nächtliche Beleuchtung Folgen für deren Fortpflanzung, Mauser und Brut haben. Die meisten Fledermäuse verlassen ihr Quartier nur bei Dunkelheit. Bäume blühen aufgrund von nächtlicher Beleuchtung zu früh und werfen ihr Laub zu spät ab. Dadurch entstehen Frostschäden – und zur Blüte fehlen dann Insekten zur Bestäubung.