Naturschutz im Wüstenkönigreich: Prinz William beendet seine Saudi-Arabien-Reise

Prinz William hat den letzten Tag seiner dreitägigen Reise nach Saudi-Arabien dem Naturschutz gewidmet. In der historischen Region AlUla besuchte der britische Thronfolger ein Naturreservat, traf Ranger und besichtigte ein nach seinem Titel benanntes Gebäude.
Prinz William (43) hat den dritten und letzten Tag seiner Saudi-Arabien-Reise ganz dem Thema Naturschutz gewidmet. In der historischen Region AlUla, die zum UNESCO-Welterbe zählt, beschäftigte sich der britische Thronfolger mit den Bemühungen des Wüstenkönigreichs, seine einzigartige Natur zu bewahren.