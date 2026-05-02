Griechenland erweitert sein Netz geschützter Strände auf 251 Küstenabschnitte. Welche Strände von der neuen Regelung besonders profitieren.
Wer in Griechenland Urlaub macht und lieber dort badet, wo es ruhig ist und keine Strandbars, Sonnenliegen oder laute Musik gibt, hat ab dieser Saison mehr Auswahl. Die Regierung hat Ende April das Netz der sogenannten "Apatites Paralies" (auf Deutsch etwa "unberührte Strände") erweitert. Insgesamt steigt die Zahl der besonders geschützten Küstenabschnitte von bisher 238 auf nun 251. Wo die neuen geschützten Strände liegen.