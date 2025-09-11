Naturschutz: Bärtierchenart trägt jetzt Kretschmanns Namen

Rötlich-beige und einem Gummibärchen ähnelnd: «Ramazzottius kretschmanni» ist eine neue Bärtierchenart im Schwarzwald. Das Besondere: Es trägt den Namen von Regierungschef Kretschmann.
Seebach - Das neue Bärtierchen "Ramazzottius kretschmanni" und Namensvetter Winfried Kretschmann, Regierungschef Baden-Württembergs, haben im Nationalpark Schwarzwald offiziell Bekanntschaft gemacht. "Für mich als Biologen ist es natürlich eine große Ehre, in der Nomenklatur biologischer Arten verewigt zu sein", sagte der Grünen-Politiker. Er sollte im Park ein Modell der nach ihm benannten klitzekleinen Art überreicht bekommen, schließlich kann man "Ramazzottius kretschmanni" mit bloßem Auge sowieso nicht erkennen.