Solche Spuren hat die „Soko Stuttgart" im Wald bei Rohracker hinterlassen.

Im Streit um die Dreharbeiten für die „Soko Stuttgart" im Wald bei Rohracker hat sich nun OB Frank Nopper (CDU) eingeschaltet. Die städtische Forstbehörde, urteilt er, hätte die Drehgenehmigung nicht erteilen dürfen.









Die Bavaria Fiction GmbH, die seit 2009 die „Soko Stuttgart“ dreht, sagt von sich, bei ihr genieße „Umwelt- und Naturschutz höchste Priorität“. Man produziere „aus einer gesellschaftlichen Verantwortung nachhaltig“. Gegen diese Vorsätze haben die Krimimacher jetzt offensichtlich verstoßen. Zwar hatte die untere Forstbehörde, die der Stadt angegliedert ist, die Dreharbeiten im Wald des Dürrbachtals bei Rohracker genehmigt, doch diese von Naturschützern heftig kritisierte Entscheidung nicht mit dem städtischen Umweltamt abgestimmt. Sechs Fahrzeuge der Bavaria waren im oder am Rande eines Landschaftsschutzgebiets umhergefahren, wo Amphibien zum Dürrbachsee, zu ihrem Laichort, wandern.

„Das Ausmaß der Dreharbeiten wurde falsch eingeschätzt“

Mit Hinweis auf das grüne Licht des Forstamtes hatte die Bavaria den Dreh gerechtfertigt, der sichtbare Spuren im Waldboden hinterlassen hat, sofern sie von der „Soko“ stammen. Was den Tieren dabei passiert ist, kann nur erahnt werden. Dazu erklärt nun Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU): „Das Ausmaß der Dreharbeiten wurde von der Unteren Forstbehörde Stuttgart falsch eingeschätzt und die Drehgenehmigung leider irrtümlich erteilt.“ Ausdrücklich dankt der Rathauschef dem Naturschützer und Arzt Michael Boniek, der die „gelbe Karte“ gegen die „Soko“ im Rathaus eingereicht hatte.

Nopper erklärt desweiteren: „Die Schäden am Bankett und auf dem Damm können wir aktuell nicht eindeutig einem Verursacher zuordnen.“ Ende des Winters seien am Dürrbachweiher Wartungsarbeiten durchgeführt worden, die unter Umständen auch zu den Fahrspuren geführt hätten. Auf die Anfrage unserer Redaktion an die Bavaria Fiction GmbH, welche Konsequenzen sie aus der Kritik von OB Nopper am Forstamt zieht, kam bisher keine Antwort.