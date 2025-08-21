Naturschauspiel bei Ludwigsburg: „Das ist etwas Besonderes“ –Dieser Wald bleibt ein Paradies für weiße Rehe

Die Sichtung eines weißen Rehs im Ludwigsburger Ortsteil Neckarweihingen vor einigen Jahren war eine kleine Sensation. Inzwischen gibt es immer mehr der scheuen Tiere.
So ein weißes Reh, das ist schon ein faszinierender Anblick – und extrem selten. Nicht so in Neckarweihingen. Das scheue Albino-Tier, das vor vielen Jahren erstmals in den Wäldern des Ludwigsburger Ortsteils gesichtet wurde, ist längst kein Einzelfall mehr. Immer wieder laufen dem Neckarweihinger Hubert Gänser-Hampp einige der scheuen Tiere vor die bewegungsgesteuerte Kamera in seinem Garten.