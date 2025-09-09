Naturphänomen: Starkes Erdbeben schreckt Menschen in Athen aus dem Schlaf

1 In der Hauptstadt Athen schreckte das Beben viele Menschen aus dem Schlaf. (Archivbild) Foto: Socrates Baltagiannis/dpa

Athen - Ein starkes Erdbeben hat die griechische Hauptstadt Athen und umliegende Badeorte erschüttert. Das Beben der Stärke 5,2 schreckte kurz nach Mitternacht viele Menschen aus dem Schlaf. Im Ferienort Nea Styra auf der Insel Euböa flüchteten die Bewohner auf die Straßen und harrten dort teils stundenlang aus. Der Fernsehsender ERTnews zeigte Bilder einer nächtlichen Talk-Runde, bei der die Kameras fast eine halbe Minute lang wackelten.