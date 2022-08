7 Grünes Wasser im Rathaus-Brunnen Foto: seb

Das Wasser, das im Rathaus-Brunnen in der Cannstatter Marktstraße zirkuliert, ist normalerweise kristallklar. In den vergangenen Tagen wirkte es so, als hätte der unglaubliche Hulk im Becken der Weinpresse gebadet. Grün, wie die Hautfarbe des Superhelden, leuchtete das Wasser. Dem stellvertretenden Bezirksvorsteher Joachim Kübler ist das Phänomen schon Mitte letzter Woche aufgefallen, hat es auch entsprechend weitergemeldet. „Woran das liegt, kann ich aber nicht sagen.“ Auch am Montagmittag rätselten Passanten noch über die Ursache. Hat jemand etwas ins Wasser gekippt? Keine unberechtigte Frage, nur einen Steinwurf entfernt hatten Unbekannte im Mai und Juni Öl und Farbe im Polizeibrunnen entsorgt (wir berichteten).

Kein Trinkwasser

Jacqueline Albinus, Sprecherin der Stadt, bringt Licht ins Dunkel. „Die Brunnen und Wasserspiele werden regelmäßig grundlegend gereinigt. Dennoch lässt es sich nicht vermeiden, dass sich, speziell bei lang anhaltender, heißer Witterung, Algen bilden.“ Dieser Umstand habe dazu geführt, dass sich das Wasser der Weinpresse innerhalb weniger Tage grünlich verfärbt habe.

Im Lauf des Montags ist der Brunnen von Mitarbeitern des Tiefbauamts gründlich gereinigt worden, damit ist der Spuk bis auf Weiteres wieder vorbei. Zugleich rät Albinus davon ab, aus Wasserspielen zu trinken – ein entsprechendes Symbol weist auch am Beckenrand des Rathaus-Brunnens darauf hin. Das kühle Nass habe keine Trinkwasserqualität, es werde aus Einspargründen im Kreis durch die Leitungen gepumpt und dabei aufbereitet.